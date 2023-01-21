Спорт 21 января 2023, 14:09 Боец ММА Минеев начнет участие в спецоперации на следующей неделе Глава AMC Fight Nights: Минеев начнет участие в СВО на следующей неделе Соцсети

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Владимир Минеев начнет участие в специальной военной операции на следующей неделе, заявил ТАСС глава промоушена AMC Fight Nights Камил Гаджиев. Ранее спортсмен подписал контракт с ВС РФ.

В настоящее время Минеев находится в Донецке в рамках гуманитарной миссии, уточнил Гаджиев.

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«Сегодня мы с ним говорили, и Минеев сказал, что уже на следующей неделе станет полноценным военнослужащим, участвующим в СВО», — сообщил глава промоушена.

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Минееву 32 года. Он служил в ВДВ. Во время частичной мобилизации спортсмен получил повестку и явился в военкомат. Командование воинской части предоставило ему бронь, потому что он не подпадал под необходимые критерии.

Но Минеев подписал контракт, попросив дать время для подготовки и проведения боя против бразильца Фернандо Родригеса. Поединок состоялся 18 ноября. Российский боец победил противника техническим нокаутом.

В смешанных единоборствах Минеев провел 16 боев. На его счету одна победа и одна ничья. Он является чемпионом промоушена AMC Fight Nights в среднем весе.