Спорт 28 марта 2024, 18:21 Боец ММА Минаков объяснил решение вернуться в спорт нехваткой адреналина

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Российский боец ММА и четырехкратный чемпион мира по спортивному самбо Виталий Минаков выступил на пресс-конференции, приуроченной к турниру «Бойцовского клуба РЕН ТВ. Суперсерия. Виталий Минаков VS Оли Томпсон». В ходе мероприятия он рассказал, почему решил вернуться в спорт, сообщили «Известия».

«В спорте я практически 30 лет, это то, чем я занимался всю свою сознательную жизнь, это то, что приносило мне удовольствие», — подчеркнул Минаков.

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Мотивацию боец объяснил нехваткой ярких эмоций, адреналина и общения с людьми из его круга. Кроме того, он отметил важность и материальной составляющей.