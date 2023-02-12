Спорт 12 февраля 2023, 10:06 Боец ММА Махачев назвал себя лучшим в мире независимо от весовой категории Боец ММА Махачев: поединок за титул чемпиона UFC был крутым РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российский боец ММА Ислам Махачев, подтвердивший титул лучшего бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе после победы над австралийцем Александром Волкановски, заявил, что бой был «крутым». Себя он назвал лучшим бойцом лиги вне зависимости от весовых категорий.

Реклама

«Это был крутой поединок. <…> Я показал, почему я номер один. <…> Нравится вам или нет, я — лучший боец мира вне зависимости от весовых категорий. [Титула] достоин настоящий претендент, не фейковый», — считает Махачев.

Он отметил, что соперник был «жестким» — именно такие и нужны, чтобы доказывать свой уровень, считает российский боец. Он признался, что Волкановски качественно подготовился к встрече и продемонстрировал хорошую борьбу и ударную технику.

Ислам Махачев завоевал титул чемпиона UFC в октябре прошлого года. На его счету 13 побед в Абсолютном бойцовском чемпионате. В решающей борьбе с Волкановски все трое судей поставили Махачеву более высокие оценки.