Боец ММА Магомед Исмаилов рассказал о причинах своего ухода из спорта

Популярный российский боец ММА Магомед Исмаилов прокомментировал свой уход из спорта после боя с Владимиром Минеевым. Соревнование пройдет в Сочи 17 октября. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

«Я постоянно завязываю с карьерой и не отвожу себе на это время. Я давно говорил, что со спортом завяжу в 35 лет. Мне сейчас 35. Достаточно долгое время существуют определенные причины, по которым я, так скажем, пакую чемоданы. Я хочу завязать с ММА — я устал», — заявил спортсмен.

Однако после он отметил, что передумал и что все-таки готов продолжать свою карьеру. По его словам, окончательное решение он примет после боя с Минеевым, передали NEWS.ru.