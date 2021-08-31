Боец ММА Кайл Рейес умер после операции на руке

Боец смешанного стиля Кайл Рейес скончался после операции по восстановлению разрыва левого бицепса. Ему было 30 лет.

О смерти спортсмена сообщило MMA Junkie. По данным издания, во время операции в руку Рейесу занесли инфекцию. За сутки она привела к коллапсу легких и поражению других внутренних органов. В результате врачи не смогли спасти его жизнь, 30 августа он умер.

Соболезнования у себя в Stories в Instagram выразил боец ММА Тревин Джонс. По его словам, Рейес был здоровым человеком, пока ему не сделали эту операцию на руке.

Спортсмен родился на Гуаме. В ММА он дебютировал в 2009 году. Всего он провел 22 боя, 15 из которых завершились его победой и семь — поражением.

Его последний бой состоялся в феврале прошлого года в рамках турнира АСА 104. Он встретился с россиянином Бибертом Туменовым. Победителем поединка стал Туменов.