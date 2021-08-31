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    31 августа 2021, 16:12

    Боец ММА Кайл Рейес умер после операции на руке

    Ольга Назаркина

    Боец смешанного стиля Кайл Рейес скончался после операции по восстановлению разрыва левого бицепса. Ему было 30 лет.

    Боец ММА Кайл Рейес умер после операции на руке

    О смерти спортсмена сообщило MMA Junkie. По данным издания, во время операции в руку Рейесу занесли инфекцию. За сутки она привела к коллапсу легких и поражению других внутренних органов. В результате врачи не смогли спасти его жизнь, 30 августа он умер.

    Соболезнования у себя в Stories в Instagram выразил боец ММА Тревин Джонс. По его словам, Рейес был здоровым человеком, пока ему не сделали эту операцию на руке.

    Спортсмен родился на Гуаме. В ММА он дебютировал в 2009 году. Всего он провел 22 боя, 15 из которых завершились его победой и семь — поражением.

    Его последний бой состоялся в феврале прошлого года в рамках турнира АСА 104. Он встретился с россиянином Бибертом Туменовым. Победителем поединка стал Туменов.