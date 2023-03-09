Спорт 09 марта 2023, 17:49 Боец ММА Ян поделился ожиданиями от предстоящей схватки с Двалишвили

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Российский боец смешанных единоборств Петр Ян выразил уверенность, что ему удастся победить грузина Мераба Двалишвили в рамках турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Nights 221. Об этом сообщил «Матч ТВ».

«Нужно выиграть этот поединок. Мераб приплетает политику? Думаю, он пытается как‑то привлечь к себе внимание. Его бои незрелищные. Двалишвили как пес держит, цепляет — и все», — цитирует спортсмена RT.

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Поединок между Двалишвили и Яном должен состояться в Лас-Вегасе 11 марта. В активе российского бойца 16 побед и четыре проигрыша в ММА. На счету представителя Грузии 15 побед и также четыре поражения.

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