Боец ММА из Дагестана влез в драку с соперником до поединка. Видео

Уроженец Дагестана и гражданин Франции Абдул Абдурагимов, который является бойцом смешанных единоборств ММА, устроил драку с соперником на сцене во время «дуэли взглядов». Видео опубликовала в Instagram крупнейшая Федерация единоборств на Ближнем Востоке — Brave Combat Federation.

Шоу проходило в Абу-Даби. Ранее Абдул Абдурагимов и Джаррой Хусейном Аль-Силави уже встречались в октагоне. Дагестанец, представляющий Францию, в апреле лишил титула бойца из Иордании.

Теперь действующий чемпион организации в полусреднем весе вышел на реванш с иорданцем, но перед боем спровоцировал его на драку на фотосессии.

Абдурагимов, пытаясь задеть своего соперника, ткнул его кулаком. Аль-Силави отреагировал молниеносно и тут же ответил зачинщику на провокацию, оттолкнув его. Охранники и организаторы шоу сумели прервать «несанкционированный бой».