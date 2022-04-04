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    04 апреля 2022, 11:54

    Боец ММА Исмаилов признался, что намерен завершить профессиональную карьеру

    Артур Блянихов

    Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов высказался о своих дальнейших планах относительно продолжения профессиональной карьеры. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

    «Планирую завязать. Я уже достаточно давно хочу завязать», — признался Исмаилов.

    Он напомнил, что часто говорил об этом, и ему неудобно вновь об этом говорить. По его словам, когда часто говоришь, но не делаешь — это уже как-то не то.

    «Но я пакую чемоданы, и этот процесс для меня чуть-чуть долгим оказался из-за того, что, например, где-то носки не могу найти, где-то — рубашку. Но я пакую чемоданы, и я хочу прекратить это», — добавил боец.