Боец ММА Исмаилов признался, что намерен завершить профессиональную карьеру
Боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов высказался о своих дальнейших планах относительно продолжения профессиональной карьеры. Спортсмена процитировала «Газета.ru».
«Планирую завязать. Я уже достаточно давно хочу завязать», — признался Исмаилов.
Он напомнил, что часто говорил об этом, и ему неудобно вновь об этом говорить. По его словам, когда часто говоришь, но не делаешь — это уже как-то не то.
«Но я пакую чемоданы, и этот процесс для меня чуть-чуть долгим оказался из-за того, что, например, где-то носки не могу найти, где-то — рубашку. Но я пакую чемоданы, и я хочу прекратить это», — добавил боец.