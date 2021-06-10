Боец ММА Исбулаев намерен начать профессиональную карьеру

Победитель чемпионата России по смешанным единоборствам в весе до 70 килограммов Саламат Исбулаев рассказал сайту News.ru о планах начать в следующем году профессиональную карьеру.

«Мы общались с тренером на эту тему и планируем туда двигаться по завершении этого сезона. <…> Чемпионом Европы я уже был, понял, что биться там можно, а вот чемпионат России был моим главным стартом», — поделился спортсмен.

В качестве примера он привел Магомеда Анкалаева, который показал, что любители способны успешно выступать и на профессиональной арене.