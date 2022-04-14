Боец ММА Харитонов заявил, что Яну нужен более жесткий тренер

Боец ММА Сергей Харитонов заявил, что Петру Яну после поражения в поединке с Алджамейном Стерлингом за титул чемпиона UFC нужен более жесткий тренер. Об этом сообщил NEWS.ru.

Он призвал Яна прислушаться к этим словам. Харитонов убежден, что после поражения спортсмена не должны утешать.

«У него должен быть тренер, который ему по шапке даст», — подчеркнул боец.

Его коллега Денис Гольцов выразил мнение, что проигрыш Яна — это «чистой воды политика».