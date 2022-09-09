Боец MMA Хамзат Чимаев и его соперник по UFC сорвали пресс-конференцию | 360°

Спорт 09 сентября 2022, 12:06 Поделиться Telegram

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Viber Боец MMA Хамзат Чимаев и его соперник по UFC сорвали пресс-конференцию Бойцовская лига UFC отменила пресс-конференцию из-за драки Хамзата Чимаева с Нейтом Диасом РИА «Новости»

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Американская бойцовская лига Ultimate Fighting Championship (UFC) впервые отменила пресс-конференцию из-за конфликта спортсменов. За кулисами поединка столкнулись бойцы смешанных единоборств Хамзат Чимаев и Нейт Диас, сообщил MMA Weekly.

Перед боем UFC 279 между шведским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и американским спортсменом Нейтом Диасом устроили пресс-конференцию. Однако из 10 бойцов, которых пригласили выступить, к журналистам вышли только двое. После недолгих разбирательств руководитель UFC Дейна Уайт объявил об отмене мероприятия.

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«Здесь разверзся весь ад. Мы остановили это. Я не знаю, что здесь произошло. Такого никогда не случалось раньше, и мы будем готовы к этому в следующий раз», — сказал он.

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Дейна Уайт объяснил, что в закулисье произошел конфликт. Сначала Хамзат Чимаев поругался с американским бойцом Кевином Холландом, затем второго сменил Нейт Диас. Конфликт стал массовым, потому что в свите американца было 57 человек, Хамзата Чимаева — больше 30. Организаторы соревнований с трудом разняли бойцов, но решили ради безопасности отменить пресс-конференцию.

Хамзат Чимаев и Нейт Диас 11 сентября встретятся на стадионе T-Mobile Arena в Неваде в рамках турнира UFC 279. Бой не отменили, несмотря на потасовку.

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