Спорт 11 января 2023, 19:04 Боец ММА Чарльз Оливейра заговорил о реванше с Исламом Махачевым

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Боец ММА Чарльз Оливейра заявил, что хотел бы в 2023 году провести реванш со спортсменом из России Исламом Махачевым. Об этом сообщило RT со ссылкой на профильные СМИ.

«UFC знает это, знает, чего я хочу. Ислам будет драться в феврале. Мне необходим поединок в это время. Мне нужен соперник, победа над которым позволит мне вернуться в гонку за титул. Я подерусь в марте или апреле и в конце года снова подерусь за титул», — заявил Чарльз Оливейра.

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Предыдущая встреча бойцов закончилась победой россиянина. Махачев одержал верх над Оливейрой в октябре прошлого года и стал чемпионом в легком весе.

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