Боец ММА Авсарагова дебютировала в Bellator с нокаутом за 29 секунд. Видео

Боец смешанных единоборств Диана Авсарагова впервые выступила в промоушене Bellator. Она нокаутировала соперницу за 29 секунд.

Об этом сообщило издание «15 регион». Противницей спортсменки была Тара Графф. Поединок прошел в штате Коннектикум, Анкасвилле, в ночь между пятницей и субботой.

Еще до начала боя большинство букмекеров ставили на Авсарагову. Чтобы нокаутировать соперницу, ей понадобилось лишь 29 секунд. Уточняется, что она одержала в ММА три победы и ни разу не проиграла.

Ранее российский боец смешанного стиля (ММА) Усман Нурмагомедов победил американца Майка Хэмела в дебютном поединке в Bellator. Секундантом российского бойца был его двоюродный брат — бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.

На счету Усмана Нурмагомедова 12 побед и ни одного поражения. Майк Хэмел имеет в арсенале семь выигрышных боев при пяти проигрышах.

Ранее боец ММА Александр Емельяненко раскритиковал новый клип рэпера Моргенштерна. Он обвинил исполнителя в осквернении религии и заявил, что у него «нет мозгов». Об этом сообщило агентство Ura.ru.