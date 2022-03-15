Боец Курданов назвал Нурмагомедова «гордостью» всей России

Российский боец Евгений Курданов выразил слова восхищения чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову. По его словам, Хабиб является гордостью для всей России, написал сайт NEWS.ru.

Спортсмен также указал на то, у дагестанского чемпиона не было проходных соперников.

«Хабиб заслуженно стал членом Зала славы UFC. Я даже сделал репост этого видео в Instagram. Это гордость для нас всех. Он реально изменил спорт своим поведением, характером и боями. Мы гордимся им. Может быть, в его карьере не хватило еще одного поединка, как говорил сам Хабиб. Одного боя не хватило для абсолютной легитимности статуса легенды. Но у него не было проходных бойцов», — сказал Курданов.

Ранее UFC включила российского бойца в Зал славы. Нурмагомедов вошел туда первым в 2022 году.