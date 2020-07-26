Боец Хамзат Чимаев намерен отобрать у Нурмагомедова звание лучшего бойца UFC

Боец UFC Хамзат Чимаев, который выступает за Швецию, выиграл второй бой за 10 дней и пообещал возглавить рейтинг промоушна вне зависимости от весовых категорий.

В ночь на 26 июля Чимаев нокаутировал ирландца Риса Макки. Эта победа стала для Чимаева второй за 10 дней. Таким образом, боец установил рекорд организации.

«Мне нравится Хабиб (Нурмагомедов — прим. ред.). Его рекорд — 28-0, я считаю его лучшим бойцом мира, но очень скоро первым номером рейтинга P4P буду я. Скоро стану чемпионом. У меня восемь побед — я уничтожаю всех. В следующем поединке сделаю то же самое», — сказал Чимаев. Его цитирует Sports Daily.

По словам бойца, он планирует забрать титул за один-два года.

Хамзат Чимаев дебютировал в UFC 10 дней назад. Джон Филлипс из Уэльса стал его первым соперником. Чимаев одержал над ним победу. Второй бой с Макки также закончился победой Чимаева.