Боец Гордеев оценил предстоящий поединок между Коваленко и Тарасовым | 360°

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Боец Гордеев оценил предстоящий поединок между Коваленко и Тарасовым

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Боец лиги АСА и клуба «Архангел Михаил» Павел Гордеев в беседе с изданием «Известия» поразмышлял над тем, кто одержит победу в предстоящем поединке в рамках «Бойцовского турнира РЕН ТВ» — Святослав Коваленко или Артем Тарасов.

Гордеев считает, что победа достанется Коваленко, поскольку он имеет физическое преимущество над Тарасовым.

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«Святослав по габаритам повыше, руки длиннее, плюс мышц больше набрал. Он больше руками бьет. Я думаю, Святослав выиграет по очкам», — сообщил спортсмен.

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При этом он добавил, что и Коваленко, и Тарасов являются профессионалами и подойдут к предстоящему бою серьезно.

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