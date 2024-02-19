Спорт 19 февраля 2024, 16:01 Боец Федор Емельяненко заявил, что хочет провести боксерский поединок с Нганну

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Российский боец ММА Федор Емельяненко заявил, что хотел бы сразиться с экс-чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Фрэнсисом Нганну. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Однако Емельяненко отметил, что вышел бы против бойца лишь в боксерском поединке. Потому что, по собственному мнению, уже не готов сражаться в смешанных единоборствах.

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«По ММА я уже все — не тяну, а по боксу было бы интересно с ним побиться. Я видел бой с Фьюри, мне бы хотелось с ним сразиться», — отметил Емельяненко.

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