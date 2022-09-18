Боец Емельяненко вручил приз финалисту проекта «Заправляйтесь вместе с чемпионами» | 360°

Спорт 18 сентября 2022, 18:00 Поделиться Telegram

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Viber Боец Емельяненко вручил приз финалисту проекта «Заправляйтесь вместе с чемпионами»

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Боксерские перчатки с автографом четырехратного чемпиона мира и девятикратного чемпиона России по боевому самбо Федора Емельяненко получил водитель из Москвы Алексей Петров. Он стал финалистом конкурса «Заправляйтесь вместе с чемпионами», которые организовала компания «Роснефть».

Победитель заявил, что встреча со спортсменом стала самой запоминающейся в его жизни.

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«Такая встреча! С таким чемпионом! Еще мне достались перчатки, возможно, теперь займусь спортом», — заявил Петров.

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Кроме перчаток водителю вручили 10 тысяч рублей для покупки топлива для автомобиля на заправках «Роснефти» и мерч от Международной федерации самбо.

Федор Емельяненко объяснил свой подарок тем, что перчатки — это визитная карточка профессиональных борцов самбо.

«Самбо я занимаюсь всю жизнь, с 11 лет, поэтому этот спорт у меня в крови. Перчатки это визитная карточка боевого самбиста», — отметил он.

Конкурс «Заправляйся вместе с чемпионами» он назвал хорошим стимулом для автолюбителей пообщаться с известными спортсменами, которые достигли определенного успеха в своей сфере.

Победители прошлых недель встретились с пилотом гоночной команды LADA Sport ROSNEFT, Иваном Чубаровым, и нападающим хоккейного клуба ЦСКА — Данилой Хулаповым.

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