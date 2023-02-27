27 февраля 2023, 19:06
Боец Дацик сразится в поединке с Дос Сантосом на турнире Ural FC в Самаре
Российский профессиональный боксер, боец смешанного стиля Вячеслав Дацик встретится 25 марта с бразильцем Джеронимо Дос Сантосом на турнире Ural FC 2 в Самаре. Об этом сообщил RT.
Поединок из трех раундов в тяжелом весе пройдет во Дворце спорта имени Высоцкого. Также в рамках турнира участие в боях примут Шамиль Абасов и Рамис Терегулов.
Реклама
Отмечается, что Вячеслав Дацик в поединках по правилам MMA 13 раз одерживал победу и 16 раз уступал противнику.
Реклама
Спортсмены
Реклама
Реклама