Боец Чибис заявил, что хочет устроить «красивый бой» с Мирзаевым | 360°

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Боец Чибис заявил, что хочет устроить «красивый бой» с Мирзаевым

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Бой между бойцом Николаем Чибисовым (Чибисом) и Расулом Мирзаевым состоится 7 октября в ходе  турнира PRAVDA. В связи с этим спортсмен рассказал о своих переживаниях. Об этом сообщили «Известия».

«Ожидания — провести красивый бой, чтобы в меня влюбилась новая аудитория боксерская, которая ценит красоту бокса. Вот такие ожидания — показать себя», — отметил Чибис.

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По его словам, оппонент обладает большим опытом и раньше являлся одним из самых ярких бойцов ММА. Однако много сражений за спиной не всегда являются плюсом, так как Мирзаев уже подходит к концу своей карьеры.

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