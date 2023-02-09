Спорт 09 февраля 2023, 18:29 Боец Артем Тарасов заявил, что Федор Емельяненко проиграл последний бой из-за возраста

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Федор Емельяненко проиграл свой последний бой с американцем Райаном Бейдером из-за сильной разницы в возрасте с более молодым соперником. Об этом «Газете.ru» рассказал блогер и боец поп-ММА Артем Тарасов.

По его словам, даже очень опытному спортсмену сложно противостоять более молодому сопернику.

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«Федор уже столько сделал для своего наследия, что это поражение многие и не заметят. Он запомнился очень большой личностью. Конечно, хотелось бы, чтобы он выиграл. Но, как показывает практика, 46-летний мужик не может победить более молодого чемпиона Bellator», — сказал Райан Бейдер.

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Напомним, Федор Емельяненко проиграл бой в первом же раунде техническим нокаутом. После этого российский боец объявил о завершении карьеры. На счету спортсмена 40 побед. Всего он провел 48 боев, один из которых признали в итоге несостоявшимся.