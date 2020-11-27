Боец Амосов рассказал, как относится к сравнению с Нурмагомедовым

Накануне Амосов одержал шестую победу подряд в американском промоушене Bellator. Спортсмен стал одним из главных претендентов на чемпионский бой. В целом на счету 27-летнего молодого человека 25 побед и ни единого поражения. На Украине его уже начали сравнивать с непобежденным Хабибом.

«Да, люди так начали меня называть. Им виднее. Не могу сказать, что мне такое сравнение нравится или меня это раздражает. Но по большей части я бы, конечно, хотел иметь свой никнейм. И он у меня есть — это Динамо», — пояснил боец.

Он отметил, что будет рад побороться за титул. Амосов подчеркнул, что пришел в Bellator доказать свое превосходство.