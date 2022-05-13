Бодибилдер Михаил Сазонов из Красноярска раскрыл секрет мотивации

Член сборной Алтайского края Михаил Сазонов стал абсолютным чемпионом 34-го Кубка России по бодибилдингу, который прошел в конце апреля в городе Челябинске. О том, кто или что его мотивирует к победе, он рассказал сайту kp.ru.

Бодибилдер отметил, что его тренер, президент федерации бодибилдинга Алтайского края Денис Капустин живет в Барнауле, но это не мешает ему помощью занятий онлайн тренировать спортсменов, в том числе самого Михаила, который живет в Красноярске.

При этом Михаил заметил, что может тренироваться и без непосредственного контроля наставника. Его мотивации хватает на то, чтобы идти к победе самостоятельно.

«Мне не нужен контроль, надо мной не надо стоять. Мне достаточно установки тренера делать так, как он скажет. Я как робот с программой, как будто скачал какое-то обновление и пошел действовать по схеме. Тем более, сейчас век интернета и можно быть всегда на связи», — сказал бодибилдер.

По словам Капустина, Михаил — идеальный спортсмен, который имеет определенный опыт и не делает срывов. Тренировать его — одно удовольствие.