Спорт 23 ноября 2022, 12:13 Бобслеист Баньков скончался на 25-м году

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В возрасте 24-х лет умер российский бобслеист Максим Баньков. Об этом написало ИА НСН со ссылкой на Федерацию бобслея России.

«Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой», — отмечается в сообщении.

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В Федерации бобслея подчеркнули, что у Банькова было будущее одного из лучших пилотов России, поскольку он обладал силами и трудолюбием, которых хватило бы, чтобы добиться поставленных целей.

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