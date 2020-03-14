Блогер прогулялся между небоскребами «Москва-Сити» на высоте 354 метра. И рассказал об ощущениях

«Это старое видео, мы в сентябре ходили. Я не организатор, это идея наших московских коллег», — рассказал Грибанов. По словам молодого человека, он занимается этим шестой год.

«Ты встаешь на тропу, тебя пугает высота, длина, ветер. Но ты просто расслабляешься, сосредотачиваешься на технике и на движениях. Стараешься держать ум и тело расслабленными. Начинаешь вставать и двигаться, делаешь шаг за шагом. Не делаешь лишних движений и просто идешь», — поделился ощущениями Александр. По его словам, все очень сильно зависит от того, как установили канат и из каких он материалов.

«Конкретно на „Москва-Сити“ очень дорогое было снаряжение. У него низкий вес, и за счет этого легче идти. Чем легче канат, тем тебе легче идти. Потому что его колебания, которые создаются, меньше на тебе сказываются», — уточнил молодой человек.

Также он рассказал, что летом со своей командой планирует путешествие по России: в Ярославль, Дагестан, Крым и Красноярский край.

«У нас команда питерская из трех человек. Много людей, которые занимаются с нами этим время от времени», — рассказал Грибанов. Он уточнил, что в местах, где они часто ходят, люди уже привыкли и поддерживают. А те, кто видит впервые, частенько пугаются.

«Они почему-то считают, что это очень опасно, но это всего лишь их точка восприятия, — пояснил молодой человек. — А у меня другое восприятие этого совершенно».

Ранее телеканал «Царьград» передавал, что экстремальный спортсмен Льюис Пью отметил 200-летие открытия Антарктиды беспрецедентным заплывом под ледниковым щитом Восточной Антарктиды. Интересно, что заплыв он совершил без гидрокостюма, в обычных плавках, шапочке и очках.