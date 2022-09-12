Блогер Хасбик стал борцом UFC в компьютерной игре | 360°

Спорт 12 сентября 2022, 22:54 Поделиться Telegram

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Viber Блогер Хасбик стал борцом UFC в компьютерной игре

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Популярный блогер Хасбулла Магомедов, который получил известность под псевдонимом Хасбик, подписал контракт с UFC. Образ блогера появится в спортивном симуляторе, сообщил ТАСС.

«Образ Хасбуллы планируется интегрировать в игру [UFC]», — рассказали представители Хасбика.

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Контракт с блогером рассчитан на пять лет.

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До этого Хасбик успел отметиться на турнире UFC, который прошел в Абу-Даби в 2021 году. На мероприятие его в качестве гостя пригласил лично президент организации Дэйна Уайт, передала «Политика сегодня».

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