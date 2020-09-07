Блинкова и Кудерметова вышли в полуфинал US Open в парном разряде

Россиянки Анна Блинкова и Вероника Кудерметова обыграли чешку Квету Пешке и нидерландку Деми Схюрс в матче парного разряда US Open и вышли в полуфинал Открытого чемпионата США по теннису.

Четвертьфинал турнира Большого шлема прошел в Нью-Йорке в воскресенье, 6 сентября. Игра длилась 1 час 13 минут. Российские спортсменки обыграли своих соперниц со счетом 6:4, 6:2.

В следующем раунде US Open Блинкова и Кудерметова сыграют с россиянкой Верой Звонаревой и немкой Лаурой Зигемунд, которые обошли Арину Соболенко из Белоруссии и представительницу Бельгии Элизу Мертенс. Полуфинальный Открытого чемпионата США пройдет в среду, 9 сентября.

Накануне первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович официально был дисквалифицирован с US Open. Причиной стал промах теннисиста. Когда он отбил мяч, то попал в линейного судью. Момент броска попал на видео. Скандальный инцидент произошел в матче четвертого круга соревнований, когда Джокович встречался с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.