Заплатить, чтобы сделать ребенка хорошим хоккеистом? Эта иллюзия правильного решения, по мнению Вячеслава Фетисова, убивает талант не только ребенка, но и тренера.

Член «Красной машины» — легендарной пятерки Ларионова — и обладатель массы хоккейных наград рассказал «360», что в России необходимо создать систему, которая будет заинтересована в поиске талантов. Поэтому нужно убирать тех тренеров, которые просто «собирают деньги».

Фетисов вспомнил, что во время существования сборной СССР никто из игроков не мог даже представить, что можно купить место в первой пятерке. Люди, которые сейчас готовы пропихнуть отпрыска в хоккей по блату, не осознают последствий своих действий.

Ты убил тренера — он уже тренером никогда не будет. Ты убил своего ребенка — он потерял время, он уже не сможет ничем другим заниматься. Ты себя обманул. Но самое главное — ты убил талант этого ребенка Вячеслав Фетисов.

Фетисов уверен, что необходимо создать такие условия для детей, чтобы была возможность раскрыть их талант. «Если мы это сделаем, мы будем непобедимы. Не только в спорте», — сказал хоккеист.

Во времена, когда Фетисов играл в сборной СССР, люди даже подумать не могли о том, чтобы купить место в команде. Это было просто невозможно, поэтому игроки старались и проявляли талант. Это же делал и сам Фетисов, о котором сняли сериал «Слава». Он рассказывает о молодости легендарного игрока и «Красной машины». Этот сериал покажет телеканал «360» 8 декабря, начало в 21:00.