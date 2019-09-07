Благотворительный забег «Пульс Добра» в Коломне собрал более 2 тысяч участников

В Коломне две тысячи любителей бега вышли на старт благотворительной акции «Пульс добра». Уже в пятый раз ее проводит фонд социальных программ Московской области «Исток». Все собранные средства идут на поддержку детских домов.

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

Бежали все: дети, собаки и их владельцы. Самыми первыми на старт вышли малыши — искали в толпе папу с мамой, финишировали и получили главный приз.

В это время основная масса спортсменов и любителей бега готовились к главному старту дня — дистанции на 10 километров, кто-то решился на полумарафон — 21,1 километра. Для особенных детей из детских домов сделали отдельную дистанцию: «Забег безграничных возможностей». Она составила 600 метров.

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

Основной целью забега является поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также воспитанников детских домов и домов ребенка Московской области. Все собранные средства будут направлены на помощь социальным учреждениям.

Маршрут уже несколько лет не меняется: он проходит по территории коломенского кремля, что особенно нравится участникам.

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

Уже в пятый раз фонд «Исток» организует благотворительный забег, принять участие в котором могут абсолютно все. А в 2017 году «Пульс Добра» победил во всероссийском конкурсе в номинации «Лучший социальный проект России».

Старт «забегу безграничных возможностей» дала президент фонда Екатерина Богдасарова.

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

«Я рада приветствовать всех участников и гостей на пятом, юбилейном, благотворительном забеге „Пульс Добра“. Первый забег, целью которого была привлечение к здоровому образу жизни подопечных нашего фонда, детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, мы провели в Сергиевом Посаде. Тогда мы собрали 200 участников, и дети могли пробежать всего две дистанции: 700 метров и два километра. С тех пор они ежегодно участвуют в наших забега, покоряют новые дистанции, и я очень горжусь ими. Неизменно растет и количество участников. На сегодняшний забег зарегистрировались 2000 человек, а это значит, что мы движемся в правильном направлении. Желаю всем побед и хорошего настроения», — сказала президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина Богдасарова.

Мероприятие поддержали, спортсмены, политики и власти Подмосковья. Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков поблагодарил организаторов и фонд «Исток» за создание забега.

Источник фото: телеканал «360»

«Прежде всего, хочу выразить благодарность благотворительному фонду „Исток“ и лично Екатерине Юрьевне Богдасаровой за то, что вы поддерживаете наши спортивные начинания, и мы бегаем со смыслом. Здесь царит прекрасная атмосфера, чему непременно способствует и место, выбранное для забега. Коломна изобилует красивыми пейзажами и не менее привлекательной архитектурой. В этом году мы празднуем пятилетнюю годовщину проведения „Пульса Добра“, и уже третий год он проходит именно здесь», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он отметил, что главная цель забега — это оказание помощи всем тем, кто в ней нуждается.

«Каждый год это событие набирает все новые обороты. Хочу сказать большое спасибо всем собравшимся за то, что вы принимаете в этом активное участие. Ждем всех на следующих забегах „Пульс Добра“», — добавил Терюшков.

Источник фото: телеканал «360»

В забеге приняли участие и профессиональные спортсмены, среди которых был российский лыжник, олимпийский чемпион Александр Легков.

«Помощь детям — одна из самых благих целей, которая может быть. Это вдвойне мотивирует принять участие в забеге, помочь собрать средства, чтобы у детей, попавших в трудную ситуацию, в жизни все было хорошо. Я лично присоединюсь ко всем участникам на 10-километровой дистанции. Безусловно, здесь, как и в любом спортивном мероприятии, присутствует элемент азарта и конкуренции, поэтому я постараюсь одержать победу на своей дистанции. Желаю удачи всем участникам», — отметил Легков.

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

Еще мероприятие поддержал российский саночник, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр Альберт Демченко.

«Я регулярно поддерживаю благотворительные мероприятия. Забег „Пульс Добра“ — это и благотворительность, и спортивный праздник, а главное — это событие уже стало традиционным для Московской области. Занятия бегом привлекательны тем, что доступны практически каждому, и, что не менее важно, они сближают людей», — сказал спортсмен.

Источник фото: пресс-служба фонда «Исток»

Поддерживали мероприятие и целыми компаниями. Так, сотрудники банка «Возрождение» прибыли внушительным составом — больше 60 человек.

«Организаторам удалось соединить два великих дела — это благотворительность и спорт и поэтому участие в этом забеге для нашего банка и для всей Московской области просто очень важно», — заключила Наталья Шабунина, заместитель председателя правления банка «Возрождение».