03 февраля 2023, 23:07
Благотворительный турнир по волейболу состоится в ЯНАО
Арктический благотворительный турнир по волейболу «Кубок губернатора Ямала — 2023» состоится в ЯНАО. В нем примут участие 32 команды. Об этом сообщил «Север-Пресс» со ссылкой на данные департамента по физической культуре и спорту региона.
Спортсмены, которые примут участие в соревнованиях, являются представителями администраций городов и районов, учреждений и организаций, политических и общественных объединений округа.
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Первая игра пройдет уже 10 февраля. Соревнование проведут во дворце спорта «Звездный» Нового Уренгоя.
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Благотворительность
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