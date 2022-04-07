Благотворительный турнир по волейболу пройдет на Ямале

В Новом Уренгое во дворце спорта «Звездный» пройдут финальные игры V Арктического благотворительного турнира по волейболу «Кубок Губернатора Ямала». Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

За бронзовые медали поборются команда «Газпром добыча Уренгой» и администрации Губкинского. Финальная игра состоится между администрацией Тазовского района и командой «Газпром добыча Ямбург». Также пройдет гала-матч, в котором сыграют команда окружного правительства «Северный характер» и сборная капитанов команд-участниц «Лидеры Ямала». Все вырученные деньги пойдут на счет фонда поддержки детей «Ямине».