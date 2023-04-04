04 апреля 2023, 20:12
Бюро UWW допустило россиян и белорусов до международных соревнований в нейтральном статусе
Российских борцов допустили к участию в мировых первенствах по рекомендациям МОК
Исполком Объединенного мира борьбы (UWW) допустил спортсменов из России и Белоруссии до международных соревнований. Об этом сообщил глава Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов в своем Telegram-канале.
«Допустить российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях при соблюдении рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК)», — отметил он.
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Решение касается также и юношеских команд России и Белоруссии. Исполком UWW призвал МОК смягчить критерии, которые позволят российским и белорусским спортсменам участвовать в мировых первенствах. В частности, речь идет об атлетах, которые работают по контракту с военными организациями.
Также UWW принял решение обеспечить дополнительные меры безопасности на соревнованиях для защиты спортсменов.
Решение об участии в состязаниях юношеских команд России и Белоруссии вступает в силу немедленно. Этих атлетов не будут проверять на предмет связи с военными организациями, добавил Брюсов.
Ранее словацкий хоккеист Игор Либа заявил, что не признает чемпионат мира без российских спортсменов, сообщили «Известия».
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