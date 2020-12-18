Бизнесмен из Екатеринбурга построит к Универсиаде тренировочный бассейн

Бассейн станет частью нового фитнес-центра. Он откроется в здании бывшего сельскохозяйственного рынка на улице Бебеля. Совладелец сети фитнес-клубов PORT FITNESS и «Адмиральский» пояснил, что в целом площадь комплекса будет равна шести тысячам квадратных метров. Протяженность дорожек в комплексе составит 25 метров.

Строительные работы завершат к сентябрю–октябрю будущего года. По информации СМИ, ранее Губаев предоставлял площадки для местных спортсменов, когда другие комплексы были закрыты из-за пандемии коронавируса.