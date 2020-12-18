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    18 декабря 2020, 15:31

    Бизнесмен из Екатеринбурга построит к Универсиаде тренировочный бассейн

    Полина Петрова

    Предприниматель из Екатеринбурга Игорь Губаев бесплатно организует строительство тренировочного бассейна для проведения Универсиады-2023, пишет «ФедералПресс».
    Бизнесмен из Екатеринбурга построит к Универсиаде тренировочный бассейн

    Бассейн станет частью нового фитнес-центра. Он откроется в здании бывшего сельскохозяйственного рынка на улице Бебеля. Совладелец сети фитнес-клубов PORT FITNESS и «Адмиральский» пояснил, что в целом площадь комплекса будет равна шести тысячам квадратных метров. Протяженность дорожек в комплексе составит 25 метров.

    Строительные работы завершат к сентябрю–октябрю будущего года. По информации СМИ, ранее Губаев предоставлял площадки для местных спортсменов, когда другие комплексы были закрыты из-за пандемии коронавируса.