Бильярдист Иван Каковский стал восьмикратным чемпионом России

Чемпионат России по снукеру завершился в Москве. Первое место занял петербургский бильярдист Иван Каковский, став восьмикратным чемпионом страны, написала газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Федерации бильярдного спорта Петербурга..

В финале 23-летний каковский сделал максимальный брейк. Однако на групповом этапе турнира допустил осечку.

«В плей-офф удалось собраться, найти игру и выступить хорошо. Когда вышел в финал, играл уже спокойно, чувствовал, что нахожусь в нужной кондиции, сделал максимум, что придало еще больше уверенности», — прокомментировал бильярдист.