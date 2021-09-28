Билялетдинов рассказал, для чего включили в сборную Лунева

Бывший главный тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов объяснил, почему в состав сборной России по футболу включили вратаря «Байера» Андрея Лунева, который не имел игровой практики в клубе. Об этом сообщила «Газета.ru».

Он считает, что таким образом Луневу решили дать возможность больше практиковаться. «Он четвертый номер в списке. Это тренировочный процесс, парная работа вратарей — это понятно», — рассказал Билялетдинов. Он добавил, что для спортсменов также важно варить в свои силы. Лунева он считает хорошим вратарем и поддерживает этот выбор.