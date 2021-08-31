Билялетдинов оценил шансы сборной России в матче против Хорватии

Бывший футболист сборной России Динияр Билялетдинов оценил шансы России в предстоящем матче против Хорватии. Об этом сообщили NEWS.ru.

По мнению спортсмена, на данный момент сборная Хорватии не представляет для России большой опасности. Он отметил, что сейчас для российских спортсменов важно заручиться хорошей поддержкой со стороны тренера и создать правильный настрой.

«Нынешняя сборная Хорватии — это не такая грозная сила, как команда образца 2018 года. Главный вопрос сейчас состоит в том, какую мотивационную составляющую сможет донести тренер до игроков», — отметил эксперт.