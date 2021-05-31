Билеты на перенесенные в Петербург матчи Евро начнут продавать 2 июня

Билеты на перенесенные в Санкт-Петербург матчи чемпионата Европы по футболу поступят в продажу 2 июня, сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу оргкомитета Евро-2020.

1 июня купить их смогут болельщики, чьи билеты на игры в Дублине и Бильбао были аннулированы без возврата средств. На следующий день продажа откроется для всех остальных фанатов. Кроме этого, желающие смогут купить оставшиеся билеты на игры в Будапеште.

Евро-2020 стартует 11 июня. В Петербурге состоятся семь матчей континентального первенства. В их числе четвертьфинал турнира.