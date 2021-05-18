Билеты на Евро-2020 начали аннулировать после жеребьевки. Фанаты уже получили письма от UEFA

Некоторым футбольным фанатам, которые купили билеты на матчи Евро-2020, начали приходить письма от UEFA. В них союз сообщил, что некоторые болельщики не смогут попасть на игры, потому что их билеты аннулированы из-за ограничения максимальной заполняемости стадиона.

В распоряжении «360» оказался скрин такого письма. Покупателю сообщили, что билет на матч России с Бельгией, который пройдет 12 июня, больше не действителен.

Источник фото: телеканал «360»

Такие письма получили и другие фанаты. Некоторые рассказали об этом в социальных сетях.

Источник фото: Twitter

Источник фото: Twitter

UEFA 9 мая провел жеребьевку, с помощью которой выяснил, какие фанаты смогут посетить матчи Евро. Такое решение приняли из-за ситуации с пандемией: многие страны сильно ограничили количество зрителей, которые смогут присутствовать на стадионах во время матчей.

«Дорогой футбольный фанат. Мы приносим извинения за то, что ваш билет на Кубок Европы — 2020 по футболу был аннулирован согласно процессу жеребьевки на матчи, где количество проданных билетов превышает количество разрешенных мест размещения», — сказано в письме UEFA.

Там также предупредили, что билеты, которые попали в список аннулированных, обрабатываются в разное время. Поэтому болельщики, которые приобрели сразу несколько билетов, могут получить разные письма по отмене каждого из них.

Тем, у кого билеты аннулировали, должны вернуть деньги. Пока непонятно, как и в каком размере фанаты получат свои средства. В Сети появилась информация о том, что несостоявшиеся посетители смогут получить большую сумму, чем отдали за билеты, потому что покупали их в евро. Сейчас курс этой валюты по отношению к рублю вырос, значит, увеличилась и стоимость билетов. Однако пока эта информация не подтверждена. Когда болельщики смогут получить деньги за аннулированные билеты, тоже неясно.

«Возврат оформляется на ту же дебетовую/кредитную карту или электронный кошелек, с которого и была проведена операция», — отметили в письме.

При этом в UEFA заявили, что для билетов, купленных по программе Национальной ассоциации участия, «были применены правила соответствующих фан-клубов».

Чемпионат Европы по футболу должен был пройти в 2020-м, но из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Планируется, что игры пройдут с 11 июня по 11 июля в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.