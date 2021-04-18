Билеты на бой Порье и Макгрегора раскупили за секунды

Билеты на третий поединок Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) между Конором Макгрегором и Дастином Порье были раскуплены за секунды, рассказал глава американского промоушена Дана Уайт.

«Билеты были проданы за секунды», — написал Уайт на своей странице в Instagram.

Спортсмены сойдутся в октагоне 10 июля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC 264.

Первый поединок между Макгрегором и Порье прошел в сентябре 2014 года. Тогда победа досталась ирландцу. Он нокаутировал своего соперника в первом раунде. В 2020 году бой также завершился нокаутом, но уже во втором раунде и победителем стал представитель США.

Недавно между бойцами возник конфликт. Американец заявил, что Макгрегор обещал перевести в его фонд 500 тысяч долларов, но не сделал этого. В ответ Макгрегор заявил, что побоялся присвоения своих денег благотворительной организацей.