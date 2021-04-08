Бильбао могут лишить права проводить матчи Евро-2020

Испанская федерация футбола предупредила, что Бильбао не сможет соблюсти все протоколы правительства, которые бы позволили футбольным фанатам присутствовать на матчах чемпионата Европы в нынешнем году. Об этом сообщил RT со ссылкой на профильные СМИ.

«Вчера был получен список требований, которые баскское правительство ввело в отношении присутствия болельщиков на матчах Евро, и с первого же взгляда мы были вынуждены констатировать невозможность их принятия испанской федерацией футбола», — говорится в сообщении.

Речь идет о требовании вакцинировать 60% населения Страны Басков и прочей части Испании до 14 июня. Отмечается, что ввиду невозможности выполнения этого требования игры Евро-2020 будут проходить при пустых трибунах.