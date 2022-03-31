Биатлонный фестиваль состоится в Лабытнанги. Мероприятие пройдет там уже в четвертый раз. Об этом сообщил «Север-Пресс».

Соревнование состоится 2 и 3 апреля. В первый день мероприятия выступят спортсмены 2007–2012 годов рождения. В воскресенье же выступят пары, состоящие из родителя и ребенка.

«Для взрослых спортсменов, а также для всех желающих старше 18 лет, проведем отдельный биатлонный забег. Кстати, среди участников побегу и я», — рассказала идейный вдохновитель спортивного праздника, организатор Юлия Макарова.