Биатлонный фестиваль состоится в ЯНАО | 360°

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Биатлонный фестиваль состоится в ЯНАО

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Ежегодный биатлонный фестиваль состоится в Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в грядущие выходные. Об этом сообщил INFOX.ru.

В субботу, 1 октября, в соревнованиях примут участие спортсмены 2008–2013 года рождения. В воскресенье же пройдет семейный забег. Кроме того, состоится соревнование на личное первенство.

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Мероприятие проведут на территории многоцелевого спортивного комплекса «Арктика».

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