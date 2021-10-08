Биатлонный фестиваль проведут на Ямале

Детский биатлонный фестиваль пройдет в субботу, 9 октября, в спортивном комплексе «Арктика» в Лабытнанги. Призы для участников подготовила выпускница местной спортивной школы, чемпионка мира и Европы по биатлону Юлия Макарова. Об этом сообщило ИА «Север-Пресс».

Более ста юных спортсменов поборются за первенство. Школьники приедут из Салехарда, Лабытнанги и Шурышкарского района. Их ожидает кросс и стрельба из пневматической биатлонной винтовки.

Также желающие смогут поучаствовать в мастер-классе от Юлии Макаровой, которая познакомит с азами стрельбы.

Первый биатлонный фестиваль в Лабытнанги состоялся в апреле 2021 года.