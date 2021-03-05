Биатлонисты из России выиграли серебро в эстафете на этапе Кубка мира

Мужская сборная России по биатлону завоевала серебряные медали в эстафете на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Первое место у немцев.

Победу в гонке одержала команда Германии с результатом 1 час 12 минут 28,1 секунды, использовав пять дополнительных патронов. Российская команда отстала от победителей на 1 минуту 21,7 секунды, использовав восемь дополнительных патронов, сообщило РИА «Новости».

Тем временем WADA изучает раскраску болида американской команды «Хаас». Команда «Формулы-1» разместила российский флаг на своей машине. Всемирное антидопинговое агентство должно понять, есть ли нарушения в том, что российский триколор использовали при раскраске болида «Хаас».