Биатлонисты из России остались без медалей в финальной гонке чемпионата мира

Российские биатлонисты остались без медалей в масс-старте на чемпионате мира в словенской Поклюке. Первым стал норвежец Штурла Холм Легрейд.

Победителем последней гонки турнира стал норвежец Штурла Холм Легрейд, прошедший дистанцию за 36 минут и 27,2 секунды и допустивший один промах. На втором месте расположился норвежец Йоханнес Дале, а третье место занял француз Кантен Фийон Майе. Результаты выложены в общий доступ на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Лучшим среди россиян стал Александр Логинов, занявший девятое место. Эдуард Латыпов занял 14-е место, Матвей Елисеев стал 15-м.

Российские биатлонисты завоевали одну медаль на мировом первенстве. 20 февраля Карим Халили, Матвей Елисеев, Александр Логинов и Эдуард Латыпов взяли бронзовые медали в мужской эстафете.

В этот же день стало известно, что главный тренер команды Валерий Польховский не сможет помочь команде до конца чемпионата мира. 19 февраля он был доставлен на скорой помощи в больницу.