Биатлонистки из России остались без медалей в последней гонке сезона

Российские биатлонистки не завоевали медали в последней гонке сезона на этапе Кубка мира в Эстерсунде. Результаты масс-старта представлены на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Лучший результат среди соотечественниц показала Ульяна Кайшева, которая заняла пятое место. Лидером гонки оказалась норвежка Ингрид Тандревольд, добравшаяся до финиша за 34 минуты и 53,1 секунды и допустившая пять промахов. Серебро получила представительница Белоруссии Динара Алимбекова, которая уступила победительнице 6,9 секунды. Бронза досталась немке Франциске Пройс, отставшей от норвежки на 11,1 секунды.

Россиянка Светлана Миронова финишировала восьмой. Она проиграла лидеру 33,3 секунды и допустила пять промахов.

Последние гонки в Эстерсунде организаторы перенесли из-за шторма. Женский масс-старт отложили на 2,5 часа. Это была последняя гонка в сезоне Кубка мира среди женщин. Женская сборная России завершила сезон на шестом месте в Кубке наций и потеряла максимальную квоту в Кубке мира на сезон-2021/22.

Мужская гонка началась в 19:15 по Москве. Мужским масс-стартом завершится этап Кубка мира в Эстерсунде. Пока россиянам не досталась ни одна награда на соревнованиях в Швеции.