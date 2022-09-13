Биатлонистка Виролайнен захотела покинуть сборную России | 360°

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Биатлонистка Виролайнен захотела покинуть сборную России

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Биатлонистка Дарья Виролайнен может уйти в сборную России. Об этом сообщил телеканал «Матч ТВ» со ссылкой на ее бывшего тренера Леонида Мякишева.

По данным сайта «Политика сегодня», он отметил, что спортсменка уже давно живет за границей. Она хочет сменить спортивное гражданство, чтобы и дальше участвовать в соревнованиях.

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Недавно Виролайнен заняла второй место на индивидуальной гонки во время чемпионата Финляндии.

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