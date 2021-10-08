Биатлонистка решила отказаться от российского гражданства для выступления за Литву

Российская биатлонистка Лидия Жураускайте, которая ранее представляла Мурманскую область, решила сменить команду и присоединиться к сборной Литвы. Однако по литовским законам для этого ей придется отказаться от гражданства РФ.

О решении спортсменки сообщил глава Федерации биатлона Литвы Арунас Даугирдас в беседе с LRT. Он отметил, что биатлонистке уже удалось получить литовское гражданство. Документы ей выдали в рамках программы восстановления, поскольку ее прадед был литовцем.

Спортсменке Жураускайте сейчас 22 года. Она рассказала, что поставила перед собой амбициозную цель — участие в Олимпийских играх в Италии. Именно к ним она будет усиленно готовиться в ближайшее время. Биатлонистка поделилась, что перейти в сборную другой страны она решилась по одной причине: она сочла, что именно литовские тренеры по-настоящему в нее поверили.

Поначалу Жураускайте не планировала менять российское гражданство. Но выяснилось, что по законам Литвы выступать за национальную сборную при этом будет невозможно. В итоге теперь спортсменка — гражданка прибалтийской страны. Она начала тренировки в составе новой сборной летом текущего года.

Зимние Олимпийские игры в Италии состоятся в феврале 2026 года. Для их проведения итальянские власти выбрали два города — Милан и Кортин-д’Ампеццо.