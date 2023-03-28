Спорт 28 марта 2023, 23:35 Биатлонистка Миронова решила остаться в большом спорте

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Российская биатлонистка Светлана Миронова заявила «Матч ТВ», что не собирается уходить из профессионального спорта.

«Планирую продолжать карьеру, нужно плотно заняться здоровьем и начать тренироваться, полумеры тут не подходят. Я люблю биатлон», — процитировал Миронову RT.

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Биатлонистке пришлось пропустить два этапа Кубка Содружества и летний чемпионат страны из-за проблем со здоровьем. Она приняла решение набраться сил и отдохнуть после посещения медиков.