Биатлонистка Юрлова-Перхт рассказала, что задумывается о завершении карьеры

Российская биатлонистка, чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова-Перхт рассказала, что пока не знает, хочет ли продолжать спортивную карьеру. Об этом написало издание IncNews со ссылкой на Telegram-канал «Арена Урала».

В июне прошлого года спортсменка родила второго ребенка. Она призналась что пока не очень хорошо себя чувствует и думает о завершении карьеры. Тем не менее, сейчас биатлонистка принимает участие в чемпионате России по биатлону в Тюмени, активно тренируясь.

«Пока не знаю [продолжать ли карьеру], видимо, определюсь по поводу дальнейшей карьеры именно после соревнований в Тюмени», — сказала Юрлова-Перхт.